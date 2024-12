Fiume di messaggi sui social: "Eri unico"

"Te ne sei andato, libero come lo sei sempre stato". Queste le parole scelte dai famigliari di Cesare Ragazzi per ricordarlo: un pensiero affidato alla pagina social dedicata al grande personaggio televisivo. "Sei stato di ispirazione per tanti per la tua grinta e la tua personalità. Chi ti ha voluto bene continuerà a farlo. Chi ti ha voltato le spalle, ha finito di farti soffrire. Ti vogliamo ricordare così, con il tuo sorriso sotto i baffoni neri e l’entusiasmo e determinazione che ti hanno sempre contraddistinto. Sarai sempre con noi", scrivono i figli Simona, Nicola, Alessia e mamma Marta.

Moltissimi i commenti affettuosi: "Caro Cesare, sei stata una delle poche persone sempre cordiali ed entusiaste che raramente capita di incontrare durante il percorso della vita. Ti auguro un buon viaggio". "Grande maestro e personaggio straordinario, grazie di tutto". "Oggi sto ancora lavorando grazie al suo nome", scrive un’alta, e ancora: "Un vero leader, un uomo generoso, un onore aver lavorato con te". "Ti dobbiamo molto, ti ringrazio per avermi insegnato a essere un bravo imprenditore".

In molti vogliono ricordare le sue doti e i suoi valori: "Ha aiutato tantissime persone comuni e personaggi importanti del mondo dello spettacolo, della televisione, dello sport, che lui amava molto. Ti ho voluto davvero bene e sono molto triste nel sapere della tua morte. Eri sempre sorridente e pieno di voglia di vivere". "Grazie per quello che hai creato, sei stato un leader e un innovatore straordinario. Mi mancherai".

"Rimarrò sempre illuminato dal tuo sorriso, amico mio".

c. g.