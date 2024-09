Fortitudo, Cagnardi sorride: "Team coeso e determinato"

Un meritato giovedì di riposo, poi oggi di nuovo tutti in campo per la ripresa degli allenamenti. E’ una ripresa della preparazione con sorriso sulle labbra quella che vede la Fortitudo tornare in campo al PalaZola. Le ottime risposte della sfida con Reggio Emilia di mercoledì non può che essere un interessante punto di partenza, uno spunto chiaro su quelle che sono la forza e le potenzialità della formazione del presidente Stefano Tedeschi. Pietro Aradori continua a lavorare sempre più intensamente per rientrare a disposizione, Alessandro Panni migliora di giorno in giorno e si spera possa essere pronto per fine mese, mentre in campo è andata una squadra che a Castelnuovo ne’ Monti, ha messo in mostra qualità e grande solidità. "Al di là della vittoria, che fa sempre piacere, la cosa più importante non è il risultato ma il bell’approccio della squadra – ha sottolineato coach Devis Cagnardi a caldo da Fabrizio Pungetti per Basket Magazine – è stato un bel test, per il resto siamo ancora ai lavori in corso con tante cose da sistemare". Quel che è piaciuto sicuramente al tecnico bresciano è stata l’attitudine mostrata dai giocatori in attacco e in difesa e la voglia di giocare in maniera collettiva. Una Fortitudo che, dopo la sfida con Piacenza, giocata nella torrida Codogno, è apparsa più pronta sopratutto in difesa. Con la Reggiana c’è stato un evidente salto di qualità tra primo e secondo tempo quando, all’intensità della Effe, ha corrisposto anche un calo di una Reggio Emilia apparsa, al pari per altro della stessa Fortitudo, ancora a corto di preparazione. Insomma, seppur si parli ancora di amichevoli di inizio stagione, in Fortitudo ci sono state tante buone sensazioni, con la squadra che nel finale ha tenuto botta dimostrando buona fisicità. Sensazioni positive sono arrivate dal debutto con punti, rimbalzi e presenza anche da un Kenny Gabriel non ancora al meglio della condizione, ma subito fondamentale. Sulla querelle delle ultime dichiarazioni del presidente di Trapani, Valerio Antonini, la Fortitudo sta ancora valutando la situazione e se procedere con esposto e querela nei confronti del dirigente siciliano.

Filippo Mazzoni