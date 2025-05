Ventenne esce di strada in moto. Schianto contro un palo della luce

Ennesimo grave incidente sulle strade della provincia. Ricoverato un ragazzo di vent’anni uscito di strada con la moto. Era da poco passata la mezzanotte, nella serata tra martedì e mercoledì. Il giovane, residente in una frazione di San Lazzaro, forse stava facendo rientro a casa. Il ventenne stava, infatti, percorrendo via Palazzetti a bordo della sua moto. Ad un certo punto, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, il ragazzo avrebbe perso il controllo della due ruote, andando a sbattere prima contro il marciapiedi, poi contro un palo della luce.

Sul posto, avvisati da alcuni utenti della strada che hanno notato quanto accaduto, sono prontamente arrivati i sanitari del 118, con un’ambulanza e un’automedica. Le condizioni del giovane sono parse da subito gravi. I sanitari hanno stabilizzato le sue condizioni sul posto, poi si sono organizzati per trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore in codice di massima gravità. Secondo i primi accertamenti ha riportato gravi traumi agli arti inferiori per l’impatto con il palo dell’illuminazione pubblica ed è stato ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata. I rilievi dell’incidente, che sono stati affidati ai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Lazzaro, dovranno chiarire le cause di quanto accaduto: ad ora si esclude il coinvolgimento di altri mezzi.

z. p.