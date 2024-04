Francesca Reggiani stasera al Dehon tra voce e video

Al Teatro Dehon stasera alle 21 va in scena l’umorismo, intelligente e graffiante, di Francesca Reggiani. L’attrice infatti porta in scena ’Spettacolare (voce del verbo)’, uno spettacolo scritto con Valter Lupo, Gianluca Giugliarelli, Enrica Accascina e Nicola Capogna.

Sul palco una lunga carrellata di monologhi dal vivo e in video, dove l’attrice propone, attraverso maschere di repertorio ma anche nuovi personaggi, un’articolata analisi della società contemporanea e di tematiche che riguardano i sentimenti, l’amore e la vita di coppia.

Fortemente (auto)ironica, fine osservatrice di costumi e caratteri, Francesca Reggiani fa del buonsenso l’ago di una bilancia che finisce sempre per pendere dal lato dell’assurdo, in un Paese nel quale "la vita reale lascia sempre più spazio a quella da reality" e "gli schermi dei televisori sono sempre più piatti perché dentro non c’è niente".

Lo show dunque si snoda attraverso folgoranti monologhi, stand up e rapide incursioni di personaggi dello spettacolo e dell’informazione (parodiati dalla stessa Reggiani), nuovi "maîtres à penser" di una società mediatica svuotata di senso e di valori.

Con l’ausilio di video che la ritraggono in veste di alcuni personaggi dell’Italia di oggi, Francesca Reggiani si moltiplica sulla scena, schietta, divertente, ironica, pungente ma mai offensiva, spumeggiante e vulcanica dissacratrice della contingenza, fa divertire anche le sue vittime (purché dotate di un pizzico di ironia).

One-woman show di un’attrice che sa come far sorridere sul peggio della nostra società.