Franco Bertolucci morto a Bologna: investito in bici e abbandonato. Il soccorritore: "Era a terra, confuso"

La vittima Franco Bertolucci

Bologna, 21 gennaio 2023 – “Erano circa le 6, stavamo facendo l’accettazione dei pazienti, quando abbiamo visto delle macchine ferme in strada e siamo andati a vedere cosa fosse accaduto". Il dottor Walther Domeniconi, direttore esecutivo della clinica Villa Laura, era al lavoro la mattina del 3 dicembre scorso ed è stato tra i primi a soccorrere, in via Emilia Levante, Franco Bertolucci. L’uomo, malato psichiatrico, molto conosciuto in città, è morto 18 giorni dopo al Sant’Orsola. E ora la sorella Maria vuole sapere cosa gli sia accaduto: "Da quello che abbiamo ricostruito mio fratello è stato investito da qualcuno che poi se ne è andato, lasciandolo lì", ha detto, facendo un appello a chi possa aver visto qualcosa. Franco era stato subito soccorso dal personale di Villa Laura, che però non aveva assistito al momento della caduta. "L’uomo era a terra, in stato confusionale quando siamo arrivati – racconta il sanitario –. C’erano delle auto che si erano fermate, era in mezzo alla strada con la bicicletta e abbiamo chiamato subito il 118. Non ho visto il momento della caduta, siamo arrivati subito dopo. Non c’erano però segni di frenate o frammenti di parabrezza o altro in strada". Bertolucci, 56...