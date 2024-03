Fugge all’alt su una moto rubata. Inseguito e fermato dai carabinieri. Nella sacca un kit da scassinatore

In sella a una moto rubata, alla vista dei carabinieri che gli intimavano l’alt, ha accelerato, fuggendo via. È successo l’altra notte, intorno alle 3,15 in via Caselle a San Lazzaro e i militari del Radiomobile si sono subito messi all’inseguimento del centauro. La corsa spericolata della Honda Sh nera, proseguita per le strade di via Villanova per poi continuare in via degli stradelli Guelfi, è terminata in un campo ai margini di una stradina interpoderale. Il fuggitivo, un artigiano cinquantunenne già noto alle forze dell’ordine, caduto dalla moto si è subito alzato e ha ripreso a piedi la sua fuga, ma è stato raggiunto e bloccato dai militari. Dai successivi accertamenti, la moto è risultata di proprietà di un quarantaquattrenne bolognese, che ne aveva denunciato il furto il 10 marzo.

La patente del centauro, invece, era stata definitivamente revocata a giugno del 2023. I militari, insospettiti anche da una sacca verde posta sotto la moto, da cui spuntava un tubo in acciaio, ne hanno controllato il contenuto, trovando: un palanchino in ferro lungo circa 115 centimetri, un piede di porco di 60, una chiave inglese di 43, una cesoia trancia catene gialla, tre cacciaviti, una pinza a pappagallo rossa e un passamontagna nero. Al termine del controllo, la refurtiva è stata sequestrata, la moto messa in sicurezza per essere restituita al legittimo proprietario e il cinquantunenne, accusato dei reati di resistenza, ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, oltre che del reato di guida con patente revocata, è stato denunciato. Nel corso della stessa attività di controllo, un operaio quarantesettenne incensurato è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza: era alla guida di un’utilitaria con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito.