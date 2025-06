Fumo e paura in via Quirino di Marzio. L’incendio partito dal locale dei contatori

Due morsetti scoperti del contatore elettrico. La scintilla, il fuoco e il fumo nero che, in un attimo, sale fino al quinto piano del palazzone di via Quirino di Marzio, alla Barca. L’incendio nel condominio è scoppiato ieri sera poco prima delle 20: subito sul posto si sono precipitati vigili del fuoco, polizia e anche i sanitari del 118.

All’arrivo dei soccorritori, molti dei residenti erano già in strada: solo all’ultimo piano restavano alcuni anziani, incapaci di scendere i cinque piani di scale in mezzo a quel fumo nero. I pompieri sono intervenuti per soccorrerli con l’autoscala. Intanto, il rogo, limitato al locale dei contatori a pianoterra, era stato domato in poco tempo. Nessuno è rimasto ferito: alcuni anziani sono stati soccorsi dai sanitari sul posto per lievi intossicazioni. L’incendio è avvenuto in una zona straziata da una tragedia: a marzo dello scorso anno, nella vicina via Bertocchi, una mamma di 31 anni e i suoi tre bambini, due gemellini di 2 anni e una bimba di 6, erano morti nell’incendio scaturito da un cortocircuito.