Fungaioli attaccati nel bosco da uno sciame di calabroni

Era uscito con un amico in cerca di funghi, ma una tranquilla mattinata nella quiete del bosco in pochi attimi si è trasformata in un dramma. Ha rischiato infatti la vita un fungaiolo di 76 anni soccorso ieri mattina in località Carpineta dopo l’attacco di uno sciame di calabroni. Il fatto è avvenuto attorno alle 11. I due amici, provenienti da Vergato, si aggiravano nel bosco alla ricerca di funghi quando si sono avvicinati inconsapevolmente a un vecchio tronco cavo in cui era celato un nido di calabroni. L’attacco degli insetti è stato improvviso e ha riguardato entrambi i cercatori, punti ripetutamente. Solo uno dei due, però,ha iniziato rapidamente a sentirsi male, accasciandosi a terra e accusando tachicardia.

L’amico ha immediatamente dato l’allarme, mettendo in moto la macchina dei soccorsi. La centrale del 118 ha inviato sul posto una squadra del soccorso alpino del Corno alle Scale, partita da Riola, l’ambulanza da Vergato, l’automedica da Marano, l’elicottero del 118 di Ravenna dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso e i vigili del fuoco. Il paziente è stato raggiunto dal personale del 118 e del soccorso alpino mentre l’equipaggio dell’elicottero è stato sbarcato con il verricello poiché la zona non era atterrabile. Il fungaiolo è stato valutato dall’anestesista che gli ha prestato le prime cure, quindi recuperato con il verricello e trasferito all’ospedale Maggiore di Bologna in condizioni giudicate di media gravità. L’amico, punto a sua volta, ha riferito di stare bene e ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Un altro intervento di soccorso è avvenuto nel pomeriggio lungo la Via degli Dei, in località Le Croci, tra Monzuno e Madonna dei Fornelli, dove un ciclista è caduto rovinosamente a terra procurandosi una probabile lussazione alla spalla. La titolare di un vicino agriturismo ha chiamato il 118 e un soccorritore di passaggio gli ha prestato le prime cure. L’ambulanza di Vado è riuscita a raggiungere il ferito sulla strada sterrata per poi trasportarlo in ospedale.