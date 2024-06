Funivia di San Luca a Bologna, una storia (per ora) senza lieto fine

Bologna, 13 giugno 2024 – L’idea di realizzare una funivia che unisse Bologna al Santuario della Madonna di San Luca venne al giovane ingegnere Ferruccio Gasparri (Bologna, 1899 - 1990) che, nel 1928, sottopose al Comune il suo progetto e lo vide approvato con uno stanziamento di lire 250.000 a fronte di una spesa prevista in lire 1.500.000. L’idea vincente per raccogliere fondi fu quella di costituire una società per azioni (Sacef, Società anonima costruzione esercizio funivie): la presenza di Leandro Arpinati e di altre personalità assieme al parere favorevole al progetto manifestato dall’ Arcivescovo di Bologna, il cardinale Giovanni Battista Nasalli Rocca di Corneliano, indussero molti a sottoscrivere ’spontaneamente’ le azioni della Sacef; lo stesso fecero il Credito Romagnolo e la Cassa di Risparmio di Imola.

Il 27 maggio 1929, fu firmato l’atto notarile col quale la principessa Adele Gregorini Bingham Colonna, moglie del principe Piero Colonna, donò alla Sacef un’area di 5.300 metri quadrati, a condizione che "il terreno sia adibito sempre alla stazione della Funivia".

Nel 1930 fu costruita al Meloncello la stazione di partenza, una bella palazzina su tre piani su un’area di 220 metri quadrati; e a S.Luca una tettoia come stazione d’arrivo. Due campate ed un solo pilone di 25-30 metri di altezza consentivano alla funivia di percorrere 1.370 metri per un dislivello di 220 metri ad una velocità di 3,5 metri al minuto. Erano due cabine con capienza di 20 persone.

Finalmente il 14 maggio 1931, in contemporanea con l’apertura della prima Fiera Campionaria nel nuovo Stadio, il podestà Leandro Arpinati, Galeazzo Ciano e altre autorità inaugurarono la funivia. Fu portata l’acqua sul colle della Guardia, furono piantati tantissimi alberi, aprirono ristoranti eleganti, si allestirono negozi e bancarelle. Nonostante l’affluenza (circa due milioni di passeggeri fra il 1931 e il 1944) il bilancio era sempre in sofferenza.

Il 20 settembre 1944 fu bombardata la stazione di partenza, i tedeschi asportarono il cavo d’acciaio e per la funivia si chiuse un’epoca. Finita la guerra il sindaco Dozza, volendo riattivarla , interpellò l’ingegner Gasparri che predispose il progetto che nel 1949 il Consiglio Comunale approvò. Un anno dopo si ottennero 13 milioni di lire dallo Stato e 17 milioni in prestito dalla Cassa di Risparmio su garanzia del Comune.

Ottenuti i permessi, riparate le stazioni, l’8 aprile 1950, vigilia di Pasqua, il sindaco Dozza inaugurò l’impianto. Nel dopoguerra il crollo del numero dei passeggeri della funivia fu inevitabile, soprattutto a causa del boom dell’automobile e della motocicletta. Nel 1972, subentrò nella proprietà Gino Pardera gestore di sale da ballo. La Funivia perdeva 30 milioni all’anno e necessitava di manutenzioni costose.

Nel 1975 fu proposta al Comune, che rifiutò, la cessione gratuita. Il 7 novembre 1976 cessò il servizio della funivia. Licenziati i 5 dipendenti rimasti, Pardera vendette i terreni: a S. Luca furono collocati ripetitori radio televisivi, mentre la stazione sulla Porrettana fu trasformata in edificio abitativo. Ora il sindaco Matteo Lepore ha annunciato (ancora) l’intenzione di rispolverare la funicolare, all’interno della realizzazione della lina blu del tram. Per restituire a Bologna la funivia per San Luca e le emozioni che essa provoca occorre un nuovo progetto che chiarisca modi e finalità e sia inserito anzitutto nel ricco andamento turistico.