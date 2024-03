Furti sulle auto di lusso. I ladri rubano i cruscotti: "Razzie che si ripetono"

Gino (nome di fantasia), rappresentante di commercio, a metà gennaio scorso scende nei garages del quartiere Meridiana di Casalecchio per recuperare la sua Audi A4 con cui recarsi al primo appuntamento e, appena si infila nella vettura, scopre uno scenario inedito e inquietante: lo sterzo della macchina non c’è più. E non ci sono più nemmeno il tachimetro e il contagiri, l’autoradio e il navigatore satellitare, il posacenere e gli airbag. In pratica, l’intero cruscotto non c’è più. Sparito. Davanti a lui c’è una nuova macchina. E un bel problema.

"Un problema che si è ripetuto più volte negli ultimi mesi – racconta Paolo Nanni, assessore alla Sicurezza di Casalecchio – e che ha visto tra i bersagli preferiti dai malviventi autovetture di grossa cilindrata: Mercedes, Audi, Volvo. Si tratta di nuova generazione di topi d’auto che riesce a portare via intere parti di queste auto, anche senza tagliare un cavo elettrico".

Furti su commissione? "Può darsi – risponde l’assessore Nanni – sta di fatto che lasciano sempre più sconcertati gli automobilisti. Sì. Sono furti più mirati".

Furti nelle auto, furti nelle case, baby gang. Ma davvero Casalecchio sta diventando un sobborgo del Bronx? "Non sono così pessimista – taglia corto Nanni – dai dati raccolti con le forze dell’ordine, si rileva che negli ultimi tre mesi gli episodi di micro criminalità non sono affatto aumentati rispetto allo stesso periodo degli anni scorsi. Con la bella stagione intensificheremo i servizi di controllo anche di notte. Anche per arginare questi episodi sconcertanti che, debbo dire, si verificano in condizioni particolari".

Quali? "Succede – la prende lunga Nanni – che nei parcheggi del Gran Reno i furti sono diminuiti vertiginosamente. E si capisce perché. Lì sono sorvegliati da tante telecamere. In quelli del quartiere Meridiana, invece, dove parcheggiano anche tanti residenti che non hanno il garage, capita che i parcheggi siano sempre aperti (anche di notte per via delle sale cinematografiche e dei ristoranti) e sono poco custoditi da telecamere".

Un fenomeno che non è sfuggito a Fratelli d’Italia che ieri con Romano Russo, Maria Mazza, Silvia Braicovick e Gianpiero Biondo hanno organizzato banchetti informativi alla Meridiana e davanti la Casa della conoscenza. "Qualche sera fa in via Lercaro – denuncia il coordinatore di zona Domenico Nobile – un’auto è stata letteralmente vandalizzata. E di recente alla Meridiana un carabiniere fuori servizio è stato aggredito mentre tentava di aiutare un ragazzino preso di mira dalla baby gang a scopo rapina. Tanti i furti nelle case e nelle auto, denunciati dai residenti. Chiediamo interventi più efficaci per garantire la sicurezza delle persone e un maggior numero di telecamere".

Nicodemo Mele