Gabriele Strata in concerto

Sarà il talento del pianista Gabriele Strata a inaugurare stasera alle 20,30 alla Sala Marco Biagi (via Santo Stefano 119) la stagione autunnale di ’Conoscere la Musica – Mario Pellegrini’, dieci concerti fino al 4 dicembre, tutti al mercoledì, in collaborazione col Quartiere e l’Associazione Musica e Arte. Si tratta di un gradito ritorno del giovane leone della tastiera di origine veneta, dopo il successo del suo recital a febbraio 2023 con l’esecuzione delle quattro Ballate di Chopin. Stasera propone un denso programma Chopin & Tchaikovsky: del polacco suonerà quattro Notturni e due Scherzi (op. 31 e 39), mentre di Tchaikovsky affronterà la monumentale ’Grande Sonata’ in sol maggiore op. 37.