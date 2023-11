Garisenda, la relazione non arriva: esperti divisi sul documento finale

Bologna, 11 novembre 2023 – L’attesissima relazione finale del Comitato tecnico scientifico sulla salute della Garisenda alla fine non è arrivata. Chiesta e sollecitata dal sindaco Matteo Lepore ormai da settimane, nonostante il lungo incontro di ieri degli esperti del Comitato, alla fine il summit (durato più di due ore) non è bastato.

La Garisenda resta sorvegliata speciale e i turisti fanno selfie

Niente fumata bianca, dunque. E un prossimo passaggio – con un’ulteriore riunione – è stata fissato per mercoledì. Da quello che filtra, c’è stata una lunga discussione di carattere tecnico, dove sono emerse le diverse posizioni degli esperti. Diversità di vedute determinate anche dalle varie competenze dei professori.

Della serie: un geologo può avere un’idea, un ingegnere strutturista un’altra. Morale: anche ieri la sintesi in un documento formale – sollecitata dal sindaco per procedere, poi, dopo la messa in sicurezza con gli interventi di restauro – non è stata trovata. Resta il fatto, che la ’torsione’ anomala della Torre era stata segnalata già il 26 luglio nelle carte dello stesso Comitato, anticipate dal Carlino . Già allora si parlava della necessità di interventi drastici e della necessità di "riempire più vuoti possibili poiché il rischio del collasso è presente".

Del resto, che si dovesse intervenire con ’iniezioni di malta’, l’aveva sottolineato anche Raffaela Bruni, ingegnere che guida il comitato del restauro. Nel frattempo, sul caso Garisenda non si spegne la polemica politica. Se FdI continua a picconare ("Lepore ha tirato in ballo l’Unesco a sproposito"), il sindaco anche l’altro ieri da Cna ha difeso la sua proposta di allargare la tutela Unesco alle Due Torri: "L’Italia è il Paese che nel mondo, con la Cina, ha il maggior numero di siti Unesco e ogni anno chiede che si allarghino. Quindi basta dibattiti da bar". Il sindaco (coi suoi tecnici) vedrà martedì il ministro Gennaro Sangiuliano a Roma per parlare del tema Unesco.

ros. carb.