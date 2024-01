Gaspari avvisa l’Allianz: "Ora viene il difficile"

Quinta giornata della fase a gironi di Champions League per l’Allianz Vero Volley Milano che vuole mantenere immacolato il suo cammino nella massima competizione europea. Dopo quattro vittorie per 3-0, compresa quella ottenuta in casa delle campionesse in carica del VakifBank Istanbul, le ragazze del Consorzio saranno impegnate stasera alle 19 allo Sportsko Poslovni Centa di Ruma con le campionesse di Serbia dello Jedinstvo Stara Pazova, già battute all’esordio ovviamente senza perdere un set.

In vista del big match di serie A1 in programma sabato sera sul campo della Savino del Bene Scandicci con in palio il secondo posto in classifica, coach Marco Gaspari potrebbe far riposare qualche titolare, come peraltro già successo domenica scorsa con il fanalino di coda Itas Trentino, anche se alla vigilia ha sottolineato l’importanza dell’incontro: "Dobbiamo andare in Serbia con l’idea di fare risultato pieno, Affronteremo un avversario giovane che, come tutte le squadre balcaniche, sarà un avversario ostico perché entrano sempre in campo cercando di fare il loro gioco. Massimo rispetto per una squadra che a Istanbul ha anche portato a casa un set contro il VakifBank, lottando dal primo all’ultimo pallone, e vincendo anche contro Mulhouse".

Martedì prossimo la fase a gironi si chiuderà all’Allianz Cloud dove arriveranno proprio le turche del VakifBank, che avranno bisogno di un successo pieno per operare il sorpasso in vetta. Sarà una partita speciale per Paola Egonu, che lo scorso anno con la maglia delle turche si è laureata per la terza volta campionessa d’Europa. Stasera, se non riposerà, cercherà intanto di incrementare il suo bottino di punti, inferiore (a causa del minor numero di set giocati) soltanto a quello di Ekaterina Antropova e Valentina Diouf.

