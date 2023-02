Genitori ed esperti a confronto sulla sessualità degli adolescenti

Si parla della sessualità nell’età dell’adolescenza oggi dalle 18 per il ciclo di incontri online dedicati al tema della ‘Adolescenza e dintorni’. Dialoghi gratuiti con esperti rivolti ai genitori di adolescenti, insegnanti ed educatori a cura di Cooperativa sociale Alveare, in coprogettazione con il servizio comunale Linfa nell’ambito del progetto ‘Scuola bene comune’.

"L’adolescenza è la fase evolutiva fondamentale per lo sviluppo dell’identità: un momento straordinario, ma allo stesso tempo anche fonte di disorientamento sia per i ragazzi che per gli adulti che stanno loro vicino -dicono gli organizzatori- Questo incontro intende fornire alcune chiavi di lettura per capire come interpretare il ruolo di sostegno genitoriale in una fase così delicata della vita di un individuo alle prese con modificazioni psicofisiche e con nuove sensazioni corporee, emotive e sessuali". A condurre l’incontro, con la possibilità di porre domande è la dalla dottoressa Alessandra Ricciardi, psicologa psicoterapeuta cognitivo comportamentale facente parte della cooperativa Alveare. Informazioni e iscrizioni: [email protected] Il servizio Linfa (Luogo per l’infanzia, le famiglie, l’adolescenza) si rivolge a insegnanti, educatori, operatori del settore educativo, ma anche ai genitori interessati alle tematiche che vogliono essere valido supporto alla cultura e alle progettualità educative per la scuola e il territorio.