Incidente oggi in autostrada a Bologna: tamponamento a catena in A14, traffico paralizzato

Bologna, 15 giugno 2024 – Ancora un gravissimo incidente nell’ormai martoriato nodo bolognese che giusto ieri è rimasto paralizzato per ore dopo un incidente in zona Casalecchio.

Oggi lo schianto è avvenuto nel tratto di A14 che attraversa la città, fiancheggiando l’uscita 6 della tangenziale (Arcoveggio) in direzione nord. Lo schianto ha coinvolto 4 auto e le 11 persone che erano a bordo. Tre di loro, due genitori e una bambina di origini russe, sono stati portati all’ospedale Maggiore con vari traumi, ma per fortuna non pare nulla di grave.

Il tamponamento a catena ha causato ovviamente gravissimi problemi al traffico già congestionato di un sabato mattina di giugno (con esodo verso il mare annesso). In più, c’è stato un tamponamento anche in direzione opposta a causa dei curiosi che rallentano per guardare.

Insomma, un’altra giornata di passione per l’autostrada e anche per il traffico bolognese: tanti automobilisti scelgono infatti di uscire e percorrere la viabilità cittadina, tangenziale in primis. In più, la città è (e sarà ancora di più) un groviera di cantieri aperti. Buon weekend e tanta pazienza a tutti.