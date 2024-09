Giallo: "In ’Reminiscenze’ mi riconcilio con tutti i mondi attraversati"

Svelato il ’giallo’ custodito in Reminiscenze, l’ultimo disco firmato Giallombardo, in arte Roberta Giallo, cantautrice, migliore attrice protagonista al Symbolic Art Film Festival di San Pietroburgo, performer teatrale e produttrice. La palette della sua quarta operazione discografica che srotola stasera al Bravo Caffè dalle 22 luccica di paradossi obliqui, celesti e terreni, "di nuvole e fuoco", di terra e polvere di stelle in cui gorgheggiano guest speciali come Pia Tuccitto, rockeuse che ammaliò Vasco, ed Enea, chansonnier ’operaio’ romagnolo che nel 2023 folgorò la platea di Casa Sanremo.

Otto pièce originali – tra cui La città di Dalla –, firmate dalla chanteuse di Senigallia, una laurea con lode in Filosofia a Bologna dove ha avviato un percorso contaminato e sperimentale collaborando con luminari come Lucio Dalla, suo mentore, Samuele Bersani e Mauro Malavasi.

’Reminiscenze’, Roberta, ci propone sonorità più crude e pop rispetto al passato.

"Che, tuttavia, non escludono incursioni fatate, in pieno Giallo-Style – sottolinea l’autrice –. Come Voce al bene, il singolo in cui duetto con Samuele Bersani, oltre a due brani prodotti in California da Corrado Rustici, ovvero Ci salveranno gli Alieni e Curriculum al Rocky Road Studio di Berkeley mentre facevo tappa a Los Angeles con l’Astronave Gialla World Tour. Il resto del disco l’ho co-prodotto con Gianluca Gadda".

Mentre affioravano i ricordi della sua vita attuale, l’anima intanto ne ricordava d’altre.

"In qualche modo è andata così: con quel che è stato, quel che è adesso e ciò che mi dovrà capitare, ’Reminiscenze’ è il tentativo di riconciliarmi con tutti i mondi che ho attraversato. Racconta storie d’umani e d’alieni, di navi e d’astronavi, pesca dal passato, dai ricordi di me bambina fino ai tempi più recenti, ma fa anche un viaggio nel futuro... tra le rivelazioni dei miei sogni e le mie lucide allucinazioni".

A chi vorrebbe piacesse di più?

"Ai bambini, ai vecchi e a quelli nel mezzo, come una caramella magica che dà piacere e sollievo un po’ a tutti (un "magic donut", tipo quello psichedelico che addento nella copertina). Dentro ci sono canzoni scritte più di dieci anni fa, ma la cosa più bella è che le sento attualissime...".

Certo, l’eternità non invecchia. E una mano gliela danno gli ospiti?

"Con Pia c’è in cantiere un duetto spassoso che uscirà il prossimo anno, ma stasera duetteremo nel brano Ci Salveranno gli Alieni, suo preferito, ma anche di Red Ronnie, a sua volta guest star nel relativo videoclip. Dalla recente collaborazione con Enea il 20 settembre ne sortito il nostro featuring L’avanzare dell’età. Al Bravo Caffè duetteremo per la prima volta insieme live".