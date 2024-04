Giochi e fantasia ai nidi d’infanzia. Laboratori per bimbi da 0 a 6 anni

I nidi d’infanzia comunali "Aquiloni" e "Biavati" di Budrio propongono quattro laboratori esperienziali gratuiti rivolti alle famiglie con bambini e bambine dai 0 ai 6 anni. Sarà un’occasione per giocare, conoscersi e dare spazio alla fantasia attraverso l’utilizzo di materiali naturali e/o di recupero. Tutti i laboratori si svolgeranno dalle 17 alle 18 e sono gratuiti con obbligo di iscrizione tramite form presente online sul sito del Comune. Domani l’appuntamento è al Biavati con un laboratorio dal titolo ’Nido di primavera’ . Giovedì 18 è la volta di "Collage di primavera" presso il nido Aquiloni, in via Dante Mezzetti 10.

I posti sono limitati e per partecipare bisogna iscriversi al link: http://forms.gle/Q9c1nPaNanA1vq1w9. Per informazioni: 051/6928287-276-308