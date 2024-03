Giornale al distributore Ip: caffè in omaggio ai lettori

Bologna, 7 marzo 2024 – Giornale e caffè, il binomio perfetto. Ancora di più se uno dei due è gratis. C’è infatti un caffè in omaggio che aspetta tutti coloro che andranno a comprare un quotidiano o una rivista nel nuovo distributore automatico dell’area di servizio IP di via Enrico Mattei a Bologna. Una volta effettuato l’acquisto, basterà entrare nel bar a fianco, esibendo il quotidiano o la rivista, per ricevere il caffè.

Il distributore automatico è attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette. Mentre va sottolineato che il caffè omaggio può essere richiesto solo negli orari di apertura del bar, ovvero dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18 e il sabato dalle 7 alle 12.30. Questa offerta sarà valida fino al 22 marzo.

I distributori automatici di giornali all’interno delle stazioni di rifornimento IP sono una iniziativa nata nei giorni scorsi dalla collaborazione tra il Gruppo Monrif e IP Gruppo api, il primo operatore privato italiano nel settore dei carburanti e della mobilità. Il progetto pilota è partito da Bologna, ma si espanderà in altri territori per preservare e sviluppare la rete di vendita della stampa. Anche perché il 25 per cento dei comuni italiani non dispone di punti di distribuzione dei quotidiani.

L’iniziativa, varata dalla Fieg, la Federazione Italiana Editori Giornali, è pensata per contrastare la desertificazione dei punti vendita e per garantire a un numero sempre maggiore di persone l‘accesso all’informazione e a diverse testate giornalistiche.

Questo nuovo servizio vuole offrire un valore aggiunto a clienti e lettori, consentendo loro di accedere facilmente alle ultime notizie e informazioni, senza rinunciare al cartaceo.

“La partnership tra Monrif e IP Gruppo api rappresenta un significativo passo avanti nella promozione e nella tutela del diritto di informazione – aveva spiegato Andrea Riffeser Monti, presidente di Monrif e della Fieg – offrendo una nuova e conveniente opportunità di acquistare le proprie testate preferite in un ambiente familiare e accessibile".

“L’acquisto del giornale e il rifornimento di carburante rappresentano momenti familiari nel rituale di vita di tanti italiani – aveva aggiunto Ugo Brachetti Peretti, presidente di IP Gruppo api – La nostra collaborazione unisce questi due momenti nello stesso luogo, attraverso una modalità di acquisto semplice e accessibile. Un modo nuovo per stare ancora più vicini alle centinaia di migliaia di persone che, ogni giorno, si riforniscono da noi".