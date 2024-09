Giuseppe Casadio Loreti nominato ’Castellano dell’anno 2024’

Nell’anno in cui si celebra la 70a edizione della Carrera, è Giuseppe Casadio Loreti, storico carrerista (e non solo), il Castellano dell’anno 2024.

Giuseppe Casadio Loreti è stato scelto dall’Amministrazione Comunale come castellano dell’anno in quanto "testimone più che attendibile di questo grande entusiasmo, custode della nascita della Carrera e carrerista della prima ora, la cui passione nasce da ’i carrioli’, colui che ha provato a movimentare il Settembre Castellano da quel lontano 1954: componente dei Ballerini Folkloristici Castellani con tutta la sua famiglia; poeta dialettale che dedica le sue zirudelle a Castel San Pietro, musicista ironico e goliardico, che sa trasformare ‘Besame mucho’ in ‘Besame dimondi’, creando una atmosfera caraibica castellana, che ci ha fatto applaudire all’invenzione della Carrera, così grande che mai si sarebbe pensato che piacesse tanto, e che non inquina, dove ci vogliono gambe e buoni polmoni, che crea spettacolo, che fa sognare di conquistare per un giorno tutto Castello".

Emozionatissimo e accompagnato sul palco da Elena Castro in rappresentanza dell’Associazione Club Carrera, ha ricevuto dalle mani della sindaca Francesca Marchetti la tradizionale formella in terracotta con i simboli della città, realizzata dall’artista Gianni Buonfiglioli.

La sindaca ha poi consegnato un premio speciale al Maestro Giuseppe Lentini, direttore del Corpo Bandistico Città di Castel San Pietro Terme che compie 40 anni di carriera, consegnandogli una diversa formella, appositamente creata da Gianni Buonfiglioli, incorniciata con la targa della premiazione. Lentini è salito sul palco insieme al presidente Riccardo Naldi.

Un altro momento molto partecipato è stata la premiazione delle imprese storiche castellane, quest’anno particolarmente numerose, effettuata dalla sindaca Francesca Marchetti, insieme alle assessore Silvia Serotti e Katia Raspanti e al consigliere delegato Andrea Dall’Olio.

Sono infatti ben 15 le imprese premiate in quanto new entry nel Registro delle Imprese storiche castellane: 14 nella categoria Bronzo (da 25 a 49 anni): Ditta Manzoni Marco, Sillaro Ricambi Auto sas di Paglia Anna e C., F.lli Morozzi sas di Morozzi Stefano & C., Look srl, Galbano Stefano, Alberici Spa dal 1946, Rifimpress srl, Centro Fisiolaserterapico Emiliano srl, All’istante di Coccaro Angiolino, Risi Di Risi Valter e C. snc, Digisystem srl, Officina Meccanica Salvatori Andrea & Casadio Francesco snc, Elettro C.F. srl, Adler srl; e una nella categoria Argento (da 50 a 74 anni): Mecbo srl.

Cinque sono imprese già iscritte al Registro, che sono state promosse per il passaggio alla categoria d’età successiva: tre hanno compiuto 50 anni e arrivano all’Argento: Ginepri Rosa Lavasecco Tea, Masiero Maria e G/One di Giorgia Verza e due hanno raggiunto i 75 anni e conquistano l’Oro: Gaino Valentino e Osteria Da Cesare e Locanda di Urbini Vilma (il passo successivo sono i 100 anni che corrispondono alla categoria Diamante).