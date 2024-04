Gli alunni suonano per i pazienti

Musica in corsia per ‘alleggerire’ i pazienti. Il progetto ‘Poesie e Note in corsia’ è nato nel 2022 e un po’ alla volta si sta diffondendo nelle strutture sanitarie dell’azienda sanitaria. Fino ad arrivare in questi giorni alla Casa della Comunità di Casalecchio, dove 24 studenti della classe 3E a indirizzo musicale dell’IC di Monte San Pietro hanno trascorso un’intera mattinata suonando brani musicali e leggendo testi letterari, con l’obiettivo appunto di accompagnare l’attesa di una visita o di un esame delle persone in transito all’interno della struttura. "Donare tempo e attenzione ai luoghi di cura del territorio siamo certi possa contribuire alla crescita della comunità", afferma Maria Cristina Pirazzini del Circolo Ravone. "Per i nostri alunni è stata un’occasione di ascolto e dialogo con le persone più fragili, un’esperienza educativa che rientra a tutti gli effetti nel percorso formativo dei nostri ragazzi", spiega la docente Alice Gatti. "L’evoluzione e lo sviluppo di questo progetto è la prova tangibile del fatto che la co-progettazione rappresenti il futuro della sanità territoriale, rendendo queste strutture sanitarie vere e proprie Case della Comunità – commenta Ilaria Camplone, direttrice del Distretto sanitario Reno-Lavino-Samoggia – non a caso, per sviluppare e rafforzare reti di collaborazione con l’associazionismo e la cittadinanza, l’Ausl è stata tra le prime in Italia a definire un regolamento aziendale dedicato alle collaborazioni con il terzo settore".