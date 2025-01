Gran finale con lo Sporting. Tra commenti e tifo

L’ultima puntata di Bar Carlino ’scenderà in campo’, domani in occasione del match finale con lo Sporting Lisbona all’Alvalade. Vi aspettiamo da Neri Pasticceria Caffetteria, in via Saragozza 81, a partire dalle 18, per un’ora di trasmissione - disponibile live sul canale 88 della televisione, in streaming sul nostro sito internet, sui canali social e anche su Youtube e Twitch - in cui i nostri cronisti vi racconteranno di Bologna e del Bologna. Oltre all’atleta Valentina Petrillo, Fabio Bazzani, ex calciatore e allenatore, ed è atteso il pugile Diego Lenzi. Arriveranno anche Alessandro Arcidiacono, presidente di Bimbo Tu e Silvana Fusari di Pmg Italia e Bologna For Community. Attesi Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom, l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Stefano Cavedagna e Carolina Monzoni di Acustica Bolognese. Oltre alla società sportiva Us Reno Molinella, ci saranno la sfoglina Francesca Grosso, il collezionista Luigi Pucciarelli.

m.m.