Gran Tour Italia, il successo. I visitatori sono già 6.000

Bologna, 7 settembre 2024 – Il Grand Tour Italia ha ufficialmente aperto le sue porte giovedì scorso, segnando l’inizio di un nuovo capitolo dedicato alla celebrazione del ricco patrimonio culturale e gastronomico italiano.

Ben 6.000 visitatori hanno affollato i 50.000 metriquadri del Parco, vivendo una giornata ricca di esperienze immersive, cucina regionale autentica e intrattenimento. L’evento di apertura ha visto famiglie, appassionati di cibo e viaggiatori curiosi riunirsi per scoprire le attrazioni uniche di Grand Tour Italia. Gli ospiti hanno partecipato alle attività offerte, dai tour con degustazioni enogastronomiche ai corsi e laboratori di cucina, fino alla sera che ha visto la marching band portare musica e allegria per le strade di Grand Tour Italia, trasformando l’apertura in un evento di grande energia. I corsi di pasta e pizza hanno registrato il tutto esaurito, così come le sessioni di degustazione di vini, curate dall’Associazione Italiana Sommelier.

Piero Bagnasco, amministratore delegato di Grand Tour Italia, ha espresso la sua gratitudine: "Siamo davvero onorati dalla partecipazione straordinaria nella nostra giornata di apertura. L’energia e l’entusiasmo che abbiamo vissuto sono stati superiori alle nostre aspettative. È stata una giornata speciale per noi e vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che sono venuti. La passione e l’interesse dimostrati dai visitatori per le tradizioni e la diversità culturale dell’Italia hanno reso questo debutto davvero memorabile".

Grand Tour Italia proseguirà con il suo calendario regolare dal giovedì alla domenica dalle ore 11 alle ore 23, offrendo ai visitatori l’opportunità di vivere un viaggio attraverso le regioni italiane. Le attrazioni permanenti, tra cui lo spazio espositivo della Fondazione EARTH, il parco divertimenti Luna Farm e a breve il Parco Avventura Tree Experience, sono pronte ad accogliere gli ospiti, con nuove aggiunte in arrivo come il circuito Grand Tour Karting.

Con lo sguardo rivolto alle prossime settimane, Grand Tour Italia invita tutti a unirsi al viaggio e partecipare agli eventi in programma tutti i giorni di apertura per tutto l’anno. Da segnalare in particolare i giovedì letterari che iniziano a partire dal 12 settembre, la Festa di Fine Estate - dal 19 al 22 settembre, il Festival del circo - dal 26 al 29 settembre. Per ulteriori informazioni su orari di apertura, il palinsesto completo di corsi ed eventi in programma, visitare il nostro sito web: www.grandtouritalia.it e i canali social Facebook e Instagram: @grandtouritalia.ita