Gualmini: "Corrieri licenziati, Amazon ci ripensi"

La parlamentare europea Elisabetta Gualmini commenta la sospensione dei tre autisti di Team Work, che lavorano per Amazon nel magazzino di Calderara. "Ritengo grave ed eccessiva la sospensione decisa dall’azienda Team Work dei tre drivers che non hanno caricato 7 dei 250 pacchi giornalieri, in occasione del Black Friday - sottolinea la deputata . Secondo i tre autisti, i pacchi avevano dimensioni tali da non poter essere trasportati in condizioni di sicurezza; poche scatole rispetto alla enorme carico giornaliero, dunque un episodio tale da non giustificare una sospensione dal lavoro. Non possono essere gli algoritmi a dettare imperativamente pesi, misure e decisioni su carichi e scarichi, senza alcuna flessibilità o margine di discrezionalità".

"Come abbiamo scritto nella legge europea sugli algoritmi nel mercato del lavoro -sottolianea la relatrice al Parlamento europeo– è obbligatoria una supervisione umana degli algoritmi, per qualsiasi decisione critica che comporti fenomeni elevati di stress, ansia e incertezza sui lavoratori. La Direttiva è già esecutiva e ora i governi hanno meno di due anni per darle attuazione. Chiedo dunque a Team Work di rivedere la sua decisione, per di più in una fase non facile per questa categoria di lavoratori".