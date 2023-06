I residenti del Saragozza "Impossibile parcheggiare"

Quattro concerti che hanno diviso a metà il quartiere Saragozza. Sono le quattro date bolognesi del tour di Vasco Rossi allo stadio Dall’Ara. Tutte sold out. Il rocker di Zocca, dopo Rimini, ha portato sotto le Due Torri una scaletta ricca di successi vecchi e nuovi. Canzoni che hanno segnato più di una generazione.

"L’evento è raro e bellissimo", dicono alcuni passanti che riconoscono l’eccezionalità di avere il cantante ‘a casa’. Un evento certamente eccezionale anche dal punto di vista del traffico e della viabilità nella zona.

"Ci preoccupa solo il caos di questa sera – aggiungono – tra gli schiamazzi e le migliaia di persone che usciranno dallo stadio, riversandosi per le strade". A chi ha un parcheggio interno "come noi, è andata bene – continuano –. Ma ci mettiamo nei panni dei residenti che si sono trovati con decine di posti bloccati". Anche alla Barca c’è preoccupazione: "Tutte le volte che allo Stadio si svolge un evento – dice un residente –, noi abitanti nel quartiere siamo costretti a veri e propri percorsi a ostacoli per arrivare a casa, con la sorpresa di non riuscire a parcheggiare. Visto che sono programmati altri tre concerti di Vasco Rossi, questa agonia si ripeterà".

I divieti, dunque, hanno procurato disagi soprattutto ai residenti per la difficoltà nel trovare parcheggio vicino a casa. Ma, nel complesso, una buona comunicazione da parte delle istituzioni e degli organi di informazione ha evitato maxi-ingorghi e grossi problemi legati al traffico e alla viabilità. Il Comune, con una apposita ordinanza (a cui ha fatto seguito anche l’ordinanza antivetro e antialcol), aveva segnalato che ieri, oggi, domenica e lunedì prossimi, ossia i giorni dei concerti del Komandante, la viabilità avrebbe subito modifiche. Dalle 14 fino a cessate esigenze, infatti, sarà vietato il transito in più tratti di via Andrea Costa. Così anche in via De Coubertin, in via della Certosa, in via delle Tofane; e poi in via XXI Aprile 1945 (dal civico 9 a via De Coubertin), in via Volontari della Libertà, via Brigate partigiane, via di Villa Pardò; e ancora in via Ghiselli, via Carrettieri e via Dal Lino.

Dalle 17, invece, limitazioni al traffico anche in via Don Sturzo, via della Barca. Il divieto di transito in via dello Sport parte invece dalle 9 (eccetto residenti, mezzi di soccorso, forze dell’ordine e veicoli degli organizzatori e di Hera). Dalle 8 alle 24 degli stessi giorni il divieto di sosta è su tutta via Porrettana (dal civico 13 a via Menabue), in più tratti di via De Coubertin e di via Andrea Costa; e poi in via Menabue, via Irma Bandiera, via Curiel, piazza della Pace (dove però la sosta è consentita nell’area pedonale lato sud a motocicli e ciclomotori) e in via dello Sport.

am. ap.