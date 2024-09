Il compleanno dei Galliera Lovers. Venticinque anni di orgoglio

I Galliera Lovers celebrano 25 anni di passione. Il 28 settembre, i Galliera Lovers festeggeranno un traguardo speciale: 25 anni di storia nel mondo del basket. Partiti dalla seconda divisione, sono passati attraverso la categoria amatori fino ad arrivare all’attuale campionato di promozione, sempre con determinazione e spirito di squadra.

"Con orgoglio possiamo dire di avere anche un piccolo ma promettente settore giovanile e, dopo un quarto di secolo, siamo ancora qui, più forti che mai grazie allo zoccolo duro di ragazzi di Galliera e dei paesi limitrofi", dichiara il presidente Daniel Saxer. Per celebrare questo importante anniversario, sono stati invitati tutti i Lovers, sia quelli attuali che quelli che hanno fatto parte della squadra nel corso degli anni, ma la festa è aperta a tutti. I Galliera Lovers aspettano i cittadini al bar "Al Parco", in via della Pace 39/a a San Venanzio di Galliera, presso il centro sportivo. Sarà una serata all’insegna del divertimento, con musica dal vivo, cibo e bevande a volontà. "Ai Galliera Lovers vanno i migliori auguri di tutta l’amministrazione Comunale per il 25° anniversario e per un futuro sempre più brillante – afferma il sindaco di Galliera Stefano Zanni –. Tanti compaesani hanno indossato queste divise, alcuni dei quali non ci sono più ma li ricordiamo con tanto affetto, come Giovanni Tassinari e Gianluca Lunghitano".

z. p.