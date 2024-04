Il controllo finisce male. Tre chili di droga in casa

Era a bordo della sua auto quando i carabinieri della stazione di Crevalcore lo hanno fermato per un controllo e trovato in possesso di 25 grammi di cocaina. Un ragazzo venticinquenne, con domicilio in provincia di Bologna, è stato arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nello specifico, i militari dell’Arma stavano effettuando dei normali controlli alla circolazione stradale nelle vie del centro del paese, quando hanno fermato il giovane. Ecco che quello che era partito come un tranquillo accertamento si è rivelato ben presto qualcosa di più. Il venticinquenne, infatti, è apparso fin da subito molto agitato, come se stesse nascondendo qualcosa: un atteggiamento che ha insospettito i carabinieri che hanno immediatamente deciso di perquisirlo per capire a cosa fosse dovuto il suo insolito comportamento. Una perquisizione che, poco dopo, ha confermato tutti i sospetti.

Il giovane spacciatore è stato infatti trovato in possesso di 25 grammi di cocaina. A quel punto, i militari dell’Arma hanno deciso di proseguire perquisendo anche l’abitazione del ragazzo, che risulta domiciliato in provincia. Anche in questo caso, il controllo ha avuto esito positivo. All’interno della casa del venticinquenne i carabinieri hanno trovato un grosso quantitativo di droga, di due diverse tipologie. In particolare, sono stati rinvenuti 1,8 chili di hashish e oltre un chilo di ketamina. Il giovane pusher è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e successivamente, su disposizione della Procura, è stato trasferito nel carcere bolognese della Dozza. Tutta la droga ritrovata invece dai militari dell’Arma durante le due perquisizioni – per un totale di oltre tre chili tra cocaina, hashish e ketamina – è stata sequestrata.

c. c.