Il Gp di Imola, non solo grande sport. Una folla di 250mila turisti di lusso: "Evento che fa bene al territorio"

Oltre 250mila turisti di ‘lusso’ hanno affollato, nello scorso weekend, le strutture alberghiere di Bologna, Imola e dintorni. L’occasione, ghiottissima, il Gran Premio disputato all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. "Il Gran Premio di Formula 1 è un evento che ha un impatto estremamente rilevante non solo sul comparto turistico ma sull’intera economia di un territorio – dicono da Federalberghi Bologna –. Non c’è dubbio che eventi di simile calibro internazionale abbiano una portata, anche in chiave marketing, senza eguali".

Come dettaglia Federalberghi, "Durante il fine settimana scorso sono state registrate oltre 250mila presenze di turisti altospendenti che hanno vissuto la nostra regione per ben oltre la singola data della competizione sportiva. Lo stesso web magazine Sport e Finanza stima che l’impatto economico di questo evento, tra ricavi diretti generati all’interno dell’autodromo e indotto sul territorio, superi i 280 milioni di euro".

Un evento di richiamo che fa bene non solo a Bologna: "Il Gran Premio rappresenta una vetrina mondiale per l’Italia intera, contribuendo alla promozione non solo della Motor Valley, ma anche delle tante eccellenze culturali, enogastronomiche, paesaggistiche, portando gli appassionati dei motori a vivere la regione a 360 gradi – commentano ancora da Federalberghi –. Ricordiamo che il territorio è stato duramente colpito dalle alluvioni e ha già subito le pesanti ripercussioni negative della cancellazione del Gran Premio nel 2023. I nostri operatori – storicamente laboriosi e pro attivi – si stanno rialzando ancora una volta, ma non possono essere lasciati soli. Ribadiamo dunque a gran voce che il Gran Premio è un evento irrinunciabile ed è necessario che le istituzioni diano un segnale concreto per vincere insieme questa sfida".