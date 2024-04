Il mondo nella stanza di Guglielmo Marconi

Ricco programma di iniziative questo fine settimana a Villa Griffone, a Pontecchio di Sasso Marconi per celebrare il 150° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi, il bolognese che, dalla "Stanza dei bachi" della stessa villa, nell’agosto 1895 compì gli esperimenti decisivi che dimostrarono l’esistenza delle onde radio. Organizzati dalla Fondazione Marconi, gli appuntamenti sono gratuiti. Per partecipare, bisogna prenotare scrivendo a info@fgm.it, oppure telefonando allo 051.846121 dalla 10 alle 16. Il programma di oggi prevede alle 17 un laboratorio per i ragazzi dai 10 ai 13 anni dal titolo "Welcome Wireless". Nelle sale di Villa Griffone il gruppo di Tecnoscienza illustrerà i meccanismi del telegrafo e, soprattutto, li aiuterà a scoprire come si può trasmettere il suo segnale senza l’uso dei fili, riuscendo a catturare reali onde radio. Alle 18,30 andrà in scena lo spettacolo teatrale "Marconi, Doppia Frequenza. Un’intervista possibile al genio della radio".

Ispirata a "Marconi 1 e 2" di Mario Giorgi e messa in scena da Giulia Manni, Davide Lora e Filippo Pagotto per la regia Angela Malfitano, la pièce gioca sul Marconi inventore e il Marconi imprenditore, il Marconi italiano e il Marconi britannico. Visita guidata domattina dalle 10 in poi agli oggetti storici custoditi a Villa Griffone, assieme gli apparati interattivi e le radio d’epoca, fino alla Stanza dei Bachi, dove il giovane Marconi inventò la comunicazione senza fili. Alle 16 il giardino di Villa Griffone si trasformerà in un teatro di orienteering esplorativo alla scoperta dei luoghi del parco e di tante curiosità su Marconi. Alle 17 presentazione della graphic novel "Guglielmo Marconi. Il ragazzo che fece parlare il mondo", edita da Tunuè, con le autrici Laura Tenorini e Mirka Ruggeri.

n. m.