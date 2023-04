Il Nodo di Rastignano apre a doppio senso

Da mercoledì prossimo il primo tratto del Nodo di Rastignano sarà percorribile a doppio senso di marcia. Lo annuncia la Città Metropolitana: "Apertura al transito ai soli mezzi leggeri anche in direzione sud dalla rotatoria di via del Dazio alla rotatoria di via Madre Teresa di Calcutta. Nell’ambito dei lavori per la realizzazione del 2° lotto del Nodo di Rastignano da mercoledì verrà aperta anche la corsia da Bologna verso Pianoro del tratto della strada provinciale Variante di Rastignano nel territorio dei Comuni di Bologna e San Lazzaro. L’utilizzo della corsia sud sarà consentito a tutti gli autoveicoli leggeri, velocipedi e pedoni. Il transito e la circolazione saranno, invece, interdetti agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, tranne quelli che accedono al cantiere del 2° lotto, per motivi legati alle caratteristiche planoaltimetriche del tratto seguente a quello in oggetto (strade comunali Madre Teresa di Calcutta a San Lazzaro di Savena e Bruno Buozzi a Pianoro)". La nota poi aggiunge: "L’apertura di questo tratto, che rappresenta il 1° lotto del nodo di Rastignano, già aperto da alcuni anni in direzione nord, è infatti strettamente legata alle fasi più importanti del cantiere del 2° lotto: la compensazione dell’imminente chiusura di via del Paleotto (da via ToscanaAndrea Costa a via Torriane, tranne residenti ai civici da 1 a 13), facilitare l’arrivo a Montecalvo Rastignano nord, alleggerendo via Andrea Costa. Nel complesso, i lavori del 2° Lotto (cosiddetto asse Rastignano-Ponte delle Oche) prevedono una durata di 24 mesi - suddivisi in 4 fasi - e opere per 30,7 milioni di euro, finanziate dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione nell’ambito del "Patto per Bologna metropolitana". Si tratta di un tracciato di circa 1,5 chilometri che collegherà la Fondovalle Savena, nel territorio di Pianoro, all’altezza del Ponte delle Oche con la rotatoria di svincolo via Madre Teresa di Calcutta, in comune di San Lazzaro, già realizzata da Rfi spa nell’ambito del 1° Lotto, inaugurato nell’ottobre 2020".

Luca Melega, assessore alla Mobilità del Comune di San Lazzaro: "Le opere funzionali e necessarie all’apertura a doppio senso del primo lotto della variante alla Ss 65 sono pressoché ultimate. A seguito dell’apertura monitoreremo come Ufficio Mobilità e con la Polizia locale l’andamento del traffico e la funzionalità e l’efficacia delle opere stesse (semafori, attraversamenti, dossi, segnaletica) ai fini della sicurezza".

"Un passo importante per i cittadini della zona- dice il senatore di Fd’I Marco Lisei- . Finalmente le nostre richieste sono state ascoltate. Ora lavoreremo per accelerare il completamento.

Zoe Pederzini