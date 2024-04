Il People Mover si ferma. Dieci giorni di manutenzione

Da venerdì prossimo, dal 12 aprile a lunedì 22, il People Mover sarà sospeso "come previsto dal programma di manutenzione volto a garantire la qualità del servizio". In quei giorni verrà ripristinata la resina sulla via di corsa e saranno eseguite altre lavorazioni minori, accorpate per ridurre il disagio per i passeggeri e interferire il meno possibile con il traffico dell’aeroporto Marconi in occasione delle festività e delle principali fiere. L’annuncio dello stop della monorotaia per lavori di manutenzione arriva da Marconi Express che specifica come nel corso della sospensione del servizio, dalle 5.40 a mezzanotte il collegamento tra l’aeroporto e la stazione centrale di Bologna, e viceversa, sarà effettuato attraverso bus-navetta. I punti di partenza saranno all’aeroporto; alla stazione Lazzaretto in via Terracini; alla stazione centrale in via Carracci. I trasferimenti durano circa 25 minuti, con fermata intermedia alla stazione Lazzaretto. Resta disponibile il servizio notturno su gomma ’Marconi Express 940’. Sono previste due corse dal Marconi alla stazione centrale con partenze all’1.15 e alle 4.30; dalla stazione centrale in via Carracci all’aeroporto, corse alle 0.42 e alle 4.