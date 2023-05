Il sindacato attacca: "Sovraffollamento al reparto Infermeria Si trovino soluzioni"

Nuove problematiche al carcere della Dozza. Il sindacato Fp Cgil di Polizia Penitenziaria segnala, in una nota, la grave situazione di sovraffollamento, con conseguenti problematiche di gestione, all’interno del reparto Infermeria della casa circondariale. "Da quanto appreso – si legge nella nota diffusa dal sindacato – sembrerebbe che presso il reparto in questione siano presenti diversi detenuti

allocati per vari motivi: alcuni provenienti da vari reparti dell’Istituto, dove hanno creato problematiche di vario genere, altri in attesa di allocazione nella sezione destinata ai detenuti protetti, attualmente sovraffollata" e così via. La situazione sembra essere peggiorata negli ultimi giorni, quando all’interno del reparto si sono registrati più detenuti che non dovevano ricevere assistenza medica rispetto a coloro che ne avevano bisogno.

"Il prolungarsi della situazione sopra descritta – continua il sindacato – sta creando notevoli problematiche alla sicurezza del reparto, destabilizzando di fatto la vita quotidiana interna e della maggior parte dei detenuti

presenti, considerato che molti di questi soggetti sono persone problematiche che con i loro comportamenti spesso creano situazione di tensione. Ad aggravare le problematiche, si aggiunge il costante sovraffollamento della

struttura che spesso causa gravi difficoltà per l’allocazione dei

detenuti che entrano in istituto o che vengono dimessi dal reparto

in questione". Il sindacato chiede, quindi, un intervento urgente "al fine di allontanare quei soggetti per i quali non è possibile creare un percorso rieducativo".