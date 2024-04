Il tavolo di Roberto Molteni vince il Red Dot Award, l’Oscar del design internazionale

Assegnato al crevalcorese Roberto Molteni (nella foto) il prestigioso Red Dot Design Award. Stiamo parlando del premio considerato uno dei maggiori e più importanti del design mondiale. La giuria internazionale di esperti riunita ad Essen, in Germania, ha premiato il tavolo York progettato da Molteni, milanese di origini ma che da trent’anni vive a Crevalcore, e prodotto da Metalway Srl per la capacità di combinare una forma essenziale ed elegante con soluzioni tecniche e pratiche.

"Sono davvero entusiasta – dice Molteni – per il prestigioso riconoscimento che mi è stato assegnato". Nell’occasione, l’organizzazione del premio ha sottolineato come il talento italiano si sia contraddistinto nel panorama internazionale del design. E allo stesso tempo celebra l’ingegno di un professionista che continua a distinguersi nel proprio settore. Il Red Dot Award ha come obiettivo la celebrazione dell’eccellenza.

p. l. t.