Il tocco western di Bruce Forman e Chicco Capiozzo

Per la sua prima tappa cittadina il prestigioso festival itinerante Crossroads – che tocca tutta la regione – approda stasera alle 22 al Camera Jazz&Music Club (vicolo Alemagna) con l’esibizione del trio co-diretto dal chitarrista statunitense Bruce Forman e dal batterista Chicco Capiozzo. Stefano Senni al contrabbasso completa questa formazione che conferisce una saporita inflessione western alla sonorità jazz. Forman è un chitarrista che non si ascolta spesso dalle nostre parti: uno dei tanti eroi del jazz moderno di cui le logiche della ‘distribuzione’ musicale ci hanno a lungo privati. Pupillo di Barney Kessel sul palco imbraccia una Gibson ES-350, appartenuta al leggendario chitarrista suo mentore, che la usò per gran parte della sua carriera. ’Chicco’ Capiozzo, figlio d’arte (il padre è Giulio Capiozzo, storico batterista degli Area), vanta una carriera ormai venticinquennale durante la quale ha suonato con Jimmy Owens, Trilok Gurtu, Jesse Davis, Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Stefano Di Battista, gli Area, Marco Tamburini, Flavio Boltro, Mario Biondi… Ha fatto scalpore l’inserimento di un suo brano nella colonna sonora del telefilm Sex and the City.