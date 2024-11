Il violinista Shaham con Oksana Lyniv

Sarà il violinista statunitense Gil Shaham il solista del Concerto per violino e orchestra in re maggiore di Erich Wolfgang Korngold in programma stasera, ore 20.30, all’auditorium Manzoni, per la Stagione sinfonica del Comunale. Il musicista, vincitore di un Grammy Award, sarà sul palco con la direttrice musicale Oksana Lyniv che proporra in prima assoluta ’In una notte stellata’, VI concerto per sola orchestra commissionato dall’Accademia Filarmonica ad Adriano Guarnieri, e la Sesta Sinfonia detta ’Patetica’ di Čajkovskij.