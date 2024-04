Il volo delle api spiegato ai bimbi con uno spettacolo

Sarà il volo delle api a chiudere in bellezza Sassolini. Domani alle ore 16, nei locali della proloco al parco di Ponte della Venturina, andrà in scena ’Voce del verbo alveare… piccolo dialogo tra la natura e un’attrice curiosa’, ultimo atto della rassegna per bambini organizzata dall’associazione culturale Sassiscritti. Lo spettacolo è scritto e interpretato da Meri Cabrente (nella foto). La rappresentazione sarà seguita da una lezione di apicoltura didattica tenuta da una guida della cooperativa Madreselva che parlerà ai presenti della produzione del miele e del fantastico mondo delle api. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti, dai 4 anni in su. Per prenotare info@sassicritti.org.

f. m.