Il Volo oggi in corsia per i piccoli pazienti: è la Starterapy

Impegno benefico de ’Il Volo’ che questa mattina sarà con con Ansabbio che festeggia trent’anni di sorrisi donati ai bimbi del Rizzoli. Dopo l’esperienza del 2011 i tre cantanti, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble ritornano in corsia per donare un sorriso ai bambini ospedalizzati e alle loro famiglie del Rizzoli e sostenere il progetto Startherapy (ideato da Dario Cirrone-Dottor Sorpresa), ovvero l’incontro di una star con i bambini in ospedale che diventa vera terapia del sorriso. Progetto che da 30 anni vede le star come dottori speciali donare sorrisi ai bambini in ospedale. Tra i testimonial fondatori Vasco Rossi, Lucio Dalla, Gianni Morandi, Nek, Biagio Antonacci e tanti altri. Il Volo oggi sarà accompagnato nei reparti pediatrici ed oncologici dagli ansabbiotti e dal personale sanitario ad ogni bambino saranno regalati zaini, gadget e maglie autografate dai tre artisti. Per il Rizzoli sarà presente un delegato del direttore generale Anselmo Campana e anche una speciale paziente fan del Volo che il 17 gennaio sarà in concerto all’Unipol Arena.