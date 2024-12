In ludoteca i laboratori natalizi per bambini

Tante attività per immergersi nell’atmosfera natalizia, ma non solo, sono in programma alla ludoteca comunale Spassatempo di Castel San Pietro. Oltre al gioco libero per tutti i bambini da 0 a 11 anni (dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 19), sono infatti programma laboratori e giochi per tutti i gusti negli otto appuntamenti pomeridiani per bimbi da 0 a 6 anni e nei cinque mattutini per i più piccini della fascia 0-3 anni con attività sonore e ludiche I laboratori per bambini da 0 a 6 anni, che si svolgono dalle ore 17 alle 18, per oggi prevede ‘L’arcobaleno dei valori: famiglia’ (questo è un appuntamento mensile che, di volta in volta, approfondisce un valore diverso, attraverso letture, giochi, attività creative). Tutte queste iniziative sono proposte da Solco Civitas e Solco Prossimo per conto del Comune e sono gratuite: per partecipare basta essere iscritti alla Ludoteca comunale.