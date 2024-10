In moto giù dal ponte di Rivabella. Diciassettenne salvo per miracolo

Si è schiantato contro il guard rail ed ha fatto un volo di sei metri dal ponte riportando alcune fratture ma non è in pericolo di vita il diciassettenne di Monte San Pietro che ieri intorno alle 14 è stato vittima di un incidente presso il ponte di Rivabella, sul confine tra il territorio di Zola e quello di Monte San Pietro. Il ragazzo era in sella alla sua moto 125 da strada e procedeva verso Calderino quando per ragioni che sono alla verifica della polizia locale Reno Lavino, ha invaso la corsia della direzione opposta al suo senso di marcia, per poi finire contro il guard rail e precipitare sul terrapieno a poca distanza dalle acque del torrente Lavino.

La dinamica è ancora di ricostruire ma nella sua corsa fuori controllo il centauro non avrebbe coinvolto altri mezzi. Il ponte di Rivabella è formato da due doppie corsie ben separate con i sensi di marcia distinti, ma non è la prima volta che un mezzo in transito imbocca la corsia sbagliata. Tanto che il tratto che ha registrato l’impatto della moto era ancora danneggiato dallo sbandamento di una automobile che lo scorso anno uscì di strada cappottando a monte del ponte sulla massicciata. Anche in quel caso il conducente se la cavò con ferite non gravi. Questo incidente è stato osservato in diretta da un automobilista che si è fermato ed ha subito diramato la richiesta di aiuto mentre altre persone si sono premurate di soccorrere il ferito immobile, dolorante ma cosciente sulla sponda sottostante. Pochi minuti dopo sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 e l’auto medica. A seguire una pattuglia della polizia locale che ha regolato il traffico e garantito le migliori condizioni per il soccorso.

Per circa un’ora si sono formate lunghe code sulla strada provinciale in direzione di Bologna, mentre sul lato in direzione opposta la circolazione è continuata regolarmente. Il motociclista è stato ricoverato al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna dov’è stato anche sottoposto agli esami di controllo del tasso alcolemico.

g.m.