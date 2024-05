In piazza le storie per bambini

Gocce, liocorni, arcobaleni e altre storie oggi per tutta la giornata nella piazza dei Martiri di Sasso Marconi e nella sala comunale Renato Giorgi. Con la regia dell’associazione Ca’ Rossa in programma una una serie di attività gratuite per bambini e famiglie: due laboratori nella sala Renato Giorgi e un’animazione in piazza all’insegna dell’immaginazione e del gioco. Alle 10 al via il laboratorio ‘Viaggio nello spazio’ rivolte a bambine tra i 3 e i 7 anni con metodologia di tipo attivo e partecipativo, e vogliono stimolare i giovani partecipanti a progettare, costruire, esplorare lo spazio e giocare assecondando la fantasia. Al termine del laboratorio un momento di spettacolo con Claudio Milani. In piazza le storie prendono la forma di gocce di pioggia, liocorni e un grande arcobaleno, mentre l’incredibile storia del pesce-siluro Bagolone colorerà l’aria di rosso, dando avvio a un coinvolgente gioco sospeso tra terra e cielo.