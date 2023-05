In via Saffi il solito tram tram

Gianni

Gennasi

LA CHIUSURA

Estate in cattività, nel tratto della strada-canale dall’incrocio con via Vittorio Veneto a via del Chiù e oltre. Transenne, stop e divieti da metà giugno a fine agosto, a patto che il clima si normalizzi e il Ravone riprenda a scorrere sotto sotto, senza più mattane. "Se situazione grave è, intervento grave sarà", ha predicato il sindaco in modalità Rain Man. Perché la sistemazione del torrente pazzo preparerà il terreno (e l’acqua) all’invasivo, imponente cantiere della Linea rossa, fatevi da parte, grazie. Ma per fortuna, prima o poi, in via Saffi tornerà il solito tram tram.

VIA ZAMBONI

Proprio vero, che le mamme degli imbecilli sono sempre incinte e gli imbecilli medesimi non dormono mai. Qualche notte fa ignoti graffitari hanno imbrattato di nuovo il portico di San Giacomo Maggiore, fresco fresco di ritinteggiatura (a nostre spese) da appena un mese. Scritte contro il titolare di un locale in piazza Verdi e proclami antifascisti. Roba fina, roba così. No, non sono solo bombolette.

EX MENARINI

L’Industria Italiana Autobus fornirà 33 mezzi elettrici all’azienda trasporti comunale di Venezia. Una commessa importante che rasserena il presente e l’immediato futuro dello storico stabilimento di via San Donato. Gioco al Rialto.

ZUPPI E LA GUERRA

Su mandato di Papa Francesco, il nostro arcivescovo, in quanto presidente della Cei nonché esperto di mediazioni internazionali, andrà in missione di pace a Kiev. Provaci ancora, Matteo.

CALCIO

Grazie alla goleada di Cremona, il Bologna può riaccarezzare il sogno europeo. Domenica ospiterà il Napoli campione. San Petronio facci ‘o miraculo.

BASKET 1

Tre vittorie su tre con Brindisi hanno spedito Belinelli e compagni in semifinale, dove troveranno Tortona, sulla strada che porta a Messina. BASKET 2

Anche la Fortitudo stasera agguanta le semifinali se, al PalaDozza, batte Cento. Un mercoledì da (Fossa dei) Leoni.