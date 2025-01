"Inalpi, i nostri progetti per la sostenibilità"

Un fatturato in crescita e importanti progetti legati alla sostenibilità: Ambrogio Invernizzi, presidente dell’azienda latterocasiera piemontese Inalpi, analizza i trend e le priorità dell’impresa: "Ritiriamo latte di filiera piemontese, circa 10.000 quintali al giorno, e lo trasformiamo in polvere di latte, formaggio, panna, burro, mascarpone e yogurt. Il 2024 è stato un buon anno, cresciamo di circa il 10%: chiuderemo a circa 300 milioni di euro di fatturato contro i 275 anno scorso". "La previsione a budget del 2025 – prosegue Invernizzi – è di arrivare a 330 milioni di euro a perimetro costante, e stiamo inoltre valutando dossier di possibile acquisizione sia all’estero sia in Italia".

La sede centrale di Inalpi si trova a Moretta, in un’area tutelata Unesco, e dunque l’attenzione alla sostenibilità è primaria: "Sono già stati brevettati due progetti, uno sulla riduzione delle emissioni enteriche delle vacche e uno sulla riduzione del consumo di acqua e potabilizzazione dell’acqua di lavoro, con l’obiettivo di arrivare al 2025 a una water footprint a zero, dunque essere neutrali. Inoltre, nel 2024 abbiamo avviato, in collaborazione con l’università Cattolica di Piacenza, un progetto finalizzato alla valutazione dei migliori interventi sulle fermentazioni enteriche che rappresentano la maggior causa di emissione, attraverso l’addizione di integratori nell’alimentazione per una riduzione delle emissioni giornaliere. Stimiamo di chiuderlo per l’autunno del 2025, ma già i primi dati confermano una riduzione delle emissioni di un 30%.".

