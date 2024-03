Inaugura la ’Virgola’. Una sede del centro giovanile ’diffuso’

Il Centro giovanile diffuso di Casalecchio comincia a camminare con le sue gambe e muove i primi passi dallo spazio La Virgola, la sala di fianco alla Casa della Conoscenza, che inaugura oggi alle 16 dal sindaco Massimo Bosso e dalle operatrici di Open Group che cureranno il programma delle attività. Nei prossimi mesi è prevista l’inaugurazione del centro giovanile diffuso nella sede del centro sociale di San Biagio. "Il progetto del centro giovanile diffuso – rivela Simona Pinelli, assessora alla Culture e al Turismo di casalecchio – è nato con l’obiettivo di ampliare e diffondere sul territorio l’offerta di spazi e attività dedicate ai giovani tra gli 11 e i 18 anni. Quello di San Biagio sarà aperto il lunedì e il mercoledì dalle 14 alle 18. Stesso orario per quello della Virgola, ma di martedì, giovedì e venerdì. I ragazzi saranno coinvolti nell’ideazione di numerose attività diffuse sul territorio. Questo il principio cardine del nostro progetto innovativo che, a partire dalla preziosa esperienza di Spazio Eco (foto), punta ad espandersi e a creare spazi confortevoli e nuovi punti di riferimento sul territorio per i giovani, anche al di fuori delle sedi fisiche individuate. In primavera ed estate, per esempio – prosegue l’assessora – molte attività toccheranno anche altri luoghi significativi per i giovani di Casalecchio come i parchi e i campi sportivi. Fondamentale sarà la partecipazione delle scuole, soprattutto le secondarie di primo e secondo grado, che sono già state interpellate da Open Group e che hanno espresso i propri interessi e le proprie speranze. Stanno contribuendo in prima persona ad animare e a dare forma al centro giovanile diffuso. Nei mesi invernali i nostri giovani saranno coinvolti in altri percorsi".

n. m.