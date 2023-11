Incendio a Bologna, fiamme in un condominio di via Libia. Residenti evacuati

Bologna, 12 novembre 2023 – Incendio nel condominio al civico 17 di via Libia. Il rogo si è sviluppato nei quadri elettrici dell’immobile.

Nessun ferito, ma alcuni residenti sono stati evacuati a causa della mancanza di luce e riscaldamento. Due gli sfollati, invece: una signora anziana e suo figlio. La donna, già febbricitante, è stata presa in carico dal personale sanitario del 118.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a sedare l’incendio, oltre che ad aiutare i cittadini.

*Notizia in aggiornamento*

Incendio in via Ferravilla ieri a Bologna

Anche nella giornata di ieri, intorno alle 5 di mattina, un incendio si era sviluppato sempre tra i contatori di un condominio, ma in via Ferravilla (al civico 10), in zona San Donato. Le fiamme avevano invaso il vano scale, con i vigili del fuoco intervenuti sul posto per spegnere le fiamme. Un adulto e un minorenne sono stati portati dal 118 in Pronto soccorso per accertamenti a seguito dell’inalazione di fumo.