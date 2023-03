Incendio a Bologna oggi: fiamme all’ex caserma Stamoto

Vigili del fuoco al lavoro all'ex caserma Stamoto

Bologna, 16 marzo 2023 – Fiamme in via Castelmerlo, all'ex caserma Stamoto. I vigili del fuoco sono intervenuti nello stabile, dismesso e occupato da persone senza fissa dimora, intorno alle 21 per un principio di incendio.

Il rogo, che aveva interessato parti del piano terra e del primo piano della palazzina è stato domato: non ci sono persone coinvolte.

Sul posto sono intervenute immediatamente anche le volanti della polizia, che hanno fermato due uomini africani (occupanti abusivi di un appartamento) in evidente stato di ebrezza. Non è ancora chiaro se le fiamme che hanno coinvolto la palazzina siano di origine dolosa o colposa.