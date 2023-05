Incidente a Crevalcore: auto fuori strada in via Panaro, muore Gabriele Golinelli

Crevalcore (Bologna), 11 maggio 2023 – Esce di strada con l’auto e muore. A perdere la vita nella mattinata di ieri è stato Gabriele Golinelli, un 81enne che stava percorrendo la via Panaro, un tratto della provinciale numero 9, all’altezza della frazione Caselle del territorio di Crevalcore.

L’anziano, che era residente nella piccola frazione di Caselle, era in auto da solo. Quel che è certo è che ad un certo punto ha perso il controllo della macchina ed è uscito dalla carreggiata stradale finendo prima nel fossato a lato della strada per poi terminare la corsa nella campagna adiacente. Fortunatamente nello schianto non sono stati coinvolti altri mezzi.

Sul posto sono prontamente arrivati i sanitari del 118 con l’auto medicalizzata, avvisati da altri automobilisti che in quel momento stavano transitando sulla via Panaro. Con Ioro anche i vigili del fuoco che hanno dovuto liberare il corpo dell’anziano rimasto incastrato nelle lamiere dell’auto. Liberato i soccorritori non hanno potuto che constatare il decesso dell’anziano.

Stando a quanto riferito anche dalle stesse forze dell’ordine, oltre che dai sanitari, si presume che l’81enne crevalcorese sia stato colto da un malore fulminante che lo avrebbe ucciso ancor prima di fargli perdere il controllo della macchina che stava guidando.

L’incidente sarebbe dunque da considerarsi una conseguenze del malore fatale da cui l’uomo è stato colpito.

A fare i rilievi dell’incidente e ad occuparsi di accertare la dinamica del mortale i carabinieri della stazione di Crevalcore. I militari si sono occupati anche di veicolare il traffico che, per una mezz’ora, si è congestionato. L’uomo lascia la moglie e i figli.