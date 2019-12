Bologna, 24 dicembre 2019 - Grave incidente questa mattina all’alba in autostrada. Alle 6.30, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Dante Zini di Zola Predosa è stata impegnata in un soccorso sulla A1 al km 178,5.



Coinvolti nell’incidente stradale un’utilitaria e un mezzo pesante: due persone sono rimaste incastrate all’interno dell’abitacolo e hanno riportato ferite. I vigili del fuoco hanno però messo in sicurezza i mezzi incidentati ed estratto le due persone, che sono state poi ricoverate all’ospedale Maggiore: a quanto si apprende, non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto oltre ai vigili del fuoco presente anche il 118 con ambulanze ed elisoccorso, oltre agli agenti della Polstrada e al personale tecnico dell’Aspi.



Due corsie dell’autostrada in direzione sud dal km 178,500 sono state chiuse fino alle 7.20 circa, causando qualche disagio al traffico.

