Incidente sulla ciclabile, scontro tra due biciclette: ragazza in fin di vita a Bologna

Bologna, 15 luglio 2023 – Anche le biciclette, se condotte in modo distratto, possono essere causa di incidenti gravissimi. Come quello avvenuto ieri mattina intorno a mezzogiorno in via Nuova, in zona San Donato, dove due bici, che percorrevano entrambe la pista ciclabile, all’altezza di via Henghel Gualdi, per motivi al vaglio della polizia locale, intervenuta per i rilievi, si sono scontrate tra loro.

Nell’impatto, la ragazza in sella a una delle due bici, una ventisettenne, è caduta, battendo con violenza la testa sull’asfalto e riportando un trauma cranico gravissimo.

La giovane, R. S., residente a Castenaso, è stata subito soccorsa dai passanti, che hanno chiamato il 118. Quando i sanitari sono arrivati in via Nuova, si sono subito resi conto della gravità della situazione e la giovane è stata trasportata con la massima urgenza all’ospedale Maggiore, dove adesso si trova ricoverata, in prognosi riservata, al reparto di Rianimazione. L’altro ciclista coinvolto nello scontro è invece rimasto illeso. Adesso la polizia locale sta lavorando per chiarire come siano andate esattamente le cose, anche ascoltando i testimoni che hanno assistito alla terribile caduta che ha ridotto in fin di vita la ragazza, per valutare eventuali responsabilità dell’altro ciclista nello scontro.

È sempre nello stesso reparto del Maggiore, con le condizioni in lieve miglioramento, è ricoverata anche la ciclista settantenne investita mercoledì scorso a San Giovanni in Persiceto da un autocarro condotto da un moldavo risultato ubriaco alla guida. L’uomo, fermato dalla polizia, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e lesioni personali stradali, e la sua patente è stata ritirata.

n. t.