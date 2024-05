Incidente sulla Futa, fuori strada con la moto: grave 51enne

Bologna, 5 maggio 2024 - Grave incidente questo pomeriggio sulla Futa, all’altezza di Loiano, in località Barbarolo. Un uomo di 51 anni ha perso il controllo della propria moto finendo per sbandare e uscendo di strada. Non è ancora chiara l’esatta dinamica dell’episodio, ma non risulterebbero altri mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Lazzaro insieme con il personale del 118 e anche l’elisoccorso: l’uomo ha riportato diverse fratture ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore in codice di elevata gravità. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.