Incidente a Granarolo (Bologna), investita e sbalzata nel fosso: chi è la vittima trovata dopo ore

Granarolo, 25 maggio 2023 – Una macchina danneggiata sul ciglio della strada, alle 7 del mattino, con il conducente ferito all’interno. E un corpo straziato nella siepe a pochi passi. Che nessuno vede fino al tardo pomeriggio, nonostante i rilievi della polizia locale durati ore, la presenza dei carabinieri e l’intervento dei tecnici per riparare la pubblica illuminazione divelta dalla vettura andata fuori strada. Sono stati i famigliari a ritrovare lungo la San Donato, dopo un giorno di ricerche, il cadavere di Salie Gjonzenelaj, 75enne di origine albanese residente poco lontano dal luogo della tragedia, sulla stessa strada. "Era andata a fare una passeggiata sulla pista ciclabile, come sempre, come ogni mattina", racconta la nipote a tarda sera.

Difficile contenere lo strazio e la rabbia, pensando che forse sua nonna poteva essere salvata, se fosse stata soccorsa tempestivamente: "Come hanno fatto a non vederla? Quando abbiamo visto che non tornava ci siamo preoccupati e abbiamo iniziato a temere che le fosse successo qualcosa – racconta la ragazza –. Noi siamo venuti qui a cercarla e l’abbiamo ritrovata subito, non è possibile morire così". La vittima abitava con due figli e la nipote, che ora non si danno pace e vogliono risposte. La via San Donato a Granarolo, all’altezza della frazione di Quarto Inferiore, era rimasta paralizzata ieri mattina attorno alle 7. Per cause che sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, un suv Citroen è uscito di strada. L’auto, nella sua folle corsa, sarebbe dapprima andata a impattare contro alcuni pali dell’illuminazione, infine contro un muretto a lato della carreggiata, a fianco della pista ciclabile dove, probabilmente, stava camminando la 75enne. Le forze dell’ordine ipotizzano la perdita del controllo del veicolo da parte del conducente della macchina, un 55enne italiano, che viaggiava da solo.

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere della macchina l’uomo che era alla guida che, poi, è stato portato via dai sanitari del 118 in codice di media gravità. All’ospedale il 55enne è stato sottoposto anche a tutti gli esami tossicologici per verificare la presenza di alcool o sostanze psicotrope. La Polizia Locale di Granarolo ha condotto i rilievi. Gli operatori avrebbero notato tracce di sangue non riconducibili al conducente, ma senza vedere il corpo in mezzo alla vegetazione, né il ferito avrebbe accennato a un investimento quando è stato soccorso. La circolazione sulla San Donato è stata rallentata per ore. In un primo momento per consentire i soccorsi, poi per sgomberare la carreggiata dai detriti e infine per ripristinare la pubblica illuminazione. Ma nessuno ha visto.