Granarolo (Bologna), 20 giugno 2020 - Incidente mortale a Granarolo, sulla Porrettana a Lovoleto per la precisione, questa mattina alle prime luci dell'alba. Ha perso la vita un uomo di 55, era domiciliato a Minerbio dove abitava insieme alla compagna. Probabilmente stava tornando a casa. L'auto della vittima si è scontrata frontalmente con un'altra che proveniva dalla direzione opposta. Lo violenza dell'impatto non gli ha lasciato scampo. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Granarolo e i vigili del fuoco.

Lo schianto è avvenuto nelle tristemente note curve di Lovoleto, dove sono avvenuti diversi incidenti, anche mortali, vista la particolare pericolosità.

L'auto della vittima è finita dentro il fossato e il conducente è rimasto incastrato. I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra e l'appoggio della gru' per estrarlo dall'abitacolo. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per lui. L'altra persona, alla guida dell'altra auto, è rimasta ferita e affidata alle cure del 118 presente con ambulanza e elisoccorso.